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Пес остался один дома и устроил хозяину неприятный сюрприз. Посмотрите, какой

03.04.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не каждого пса можно оставить одного дома, иначе можно столкнуться с неожиданными последствиями. Именно такой пример можно увидеть на этом видео, где пес, оставшись один, очень хотел попасть в комнату хозяина. В итоге это ему удалось — посмотрите, как именно (кое-что в доме теперь придется ремонтировать).

 
 
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