Пес остался один дома и устроил хозяину неприятный сюрприз. Посмотрите, какой

Источник материала: Tut.by

Не каждого пса можно оставить одного дома, иначе можно столкнуться с неожиданными последствиями. Именно такой пример можно увидеть на этом видео, где пес, оставшись один, очень хотел попасть в комнату хозяина. В итоге это ему удалось — посмотрите, как именно (кое-что в доме теперь придется ремонтировать).