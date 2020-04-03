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Пес остался один дома и устроил хозяину неприятный сюрприз. Посмотрите, какой
Источник материала: Tut.by
Не каждого пса можно оставить одного дома, иначе можно столкнуться с неожиданными последствиями. Именно такой пример можно увидеть на этом видео, где пес, оставшись один, очень хотел попасть в комнату хозяина. В итоге это ему удалось — посмотрите, как именно (кое-что в доме теперь придется ремонтировать).
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Не каждого пса можно оставить дома одного!
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