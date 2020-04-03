ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молодая семья Натальи и Игоря Ярмоличей не собирается уезжать в город из деревни, которая давно считается неперспективной

03.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

В Дубравцах живут с маленькой дочкой в доме, доставшемся Наташе от деда. Сараи не пустуют: у молодых хозяев с полсотни кур, индоутки, гуси, и даже перепелки, а еще – свиньи…

Собираются купить корову, но после того, как молодая хозяйка закончит заочную учебу (менее чем через год получит диплом экономиста-менеджера), скучают по знакомому вкусу домашних сыров и масла. Теперь Наташа в декретном отпуске, в который уходила из Верховичской туббольницы, где работала бухгалтером. Маленькой Василисе полгода. Игорь занят в лесничестве, но успевает и дома помочь. А в выходные на помощь Наталье приезжает ее сестра из Бреста – очень уж любит город, но хотя бы на день в неделю старается сбежать в деревню. Заодно по просьбе своих городских соседей везет им понравившиеся «сельские» продукты, приготовленные Наташей, –  такие вот  рыночные отношения…

Молодая семья Натальи и Игоря Ярмоличей не собирается уезжать в город из деревни, которая давно считается неперспективной

Author: Редактор сайта

Молодая семья Натальи и Игоря Ярмоличей не собирается уезжать в город из деревни, которая давно считается неперспективной

Редактор сайта

See author's posts

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дубравцах живут с маленькой дочкой в доме, доставшемся Наташе от деда. Сараи не пустуют: Сообщение Молодая семья Натальи и Игоря Ярмоличей не собирается уезжать в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает за карьеру миллиард долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика