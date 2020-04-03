Молодая семья Натальи и Игоря Ярмоличей не собирается уезжать в город из деревни, которая давно считается неперспективной

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В Дубравцах живут с маленькой дочкой в доме, доставшемся Наташе от деда. Сараи не пустуют: у молодых хозяев с полсотни кур, индоутки, гуси, и даже перепелки, а еще – свиньи…

Собираются купить корову, но после того, как молодая хозяйка закончит заочную учебу (менее чем через год получит диплом экономиста-менеджера), скучают по знакомому вкусу домашних сыров и масла. Теперь Наташа в декретном отпуске, в который уходила из Верховичской туббольницы, где работала бухгалтером. Маленькой Василисе полгода. Игорь занят в лесничестве, но успевает и дома помочь. А в выходные на помощь Наталье приезжает ее сестра из Бреста – очень уж любит город, но хотя бы на день в неделю старается сбежать в деревню. Заодно по просьбе своих городских соседей везет им понравившиеся «сельские» продукты, приготовленные Наташей, – такие вот рыночные отношения…