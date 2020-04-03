Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает за карьеру миллиард долларов

Источник материала: ОНТ

Ожидается, что форвард «Ювентуса» достигнет этой суммы уже по итогам нынешнего сезона. И это даже несмотря на трехмесячное сокращение заработной платы игроков клуба из-за приостановки чемпионата Италии.

Форвард сборной Португалии станет третьим действующим спортсменом, кому удалось дойти до этой отметки. Ранее такую фантастическую сумму заработали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвезер-младший, а также завершивший карьеру баскетболист Майкл Джордан.

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