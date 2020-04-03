Последние морозы до 6 – 7 градусов заставили волноваться за посевы ранних зерновых, – говорит главный агроном ОАО «АгроТурна» Василий Захаркевич

Источник материала: Навiны Камянеччыны

– Почти месяц назад посеяли овес, затем – яровую пшеницу, но из-за низких температур всходы еще не пробились; выходит, это к лучшему – могли бы пострадать.

Гибели озимых зерновых не выявлено, но их кое-где в конце марта тронул сильный заморозок, и верхушки всходов пожелтели. Надеемся, растения продолжат развитие без последствий для урожая. Рапс перезимовал более-менее хорошо, честно говоря, при таких температурных качелях ожидали, что будет хуже. Но в целом еще рановато делать выводы: вот-вот обещают настоящее тепло – тогда-то все повреждения, если есть, и проявятся. Однако, не теряем веры в благосклонность природы.