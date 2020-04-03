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На войне и про войну. Собаки-воины, прыжок Гитлера и чем помог «ленд лиз»

03.04.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

«Шарик» на передовой

Все девчонки и пацаны из моего детства забивали на «домашку» и другие дела, когда по телеку начинался польский сериал «Четыре танкиста и собака». А когда однажды, году где-то в 68-м, герои фильма проехали на броне  бэтээра по улицам родного Бреста, это было для нас событием века. Так круто - увидеть своих кумиров живьем! Это как если бы на "Славянский базар" приземлился Пол Маккартни. А вспомнил об этой истории из-за овчарки Шарика – друга танкистов. Тогда я не знал и не задумывался о том, что могли делать собаки на войне. Теперь об их фронтовых буднях известно много. Например, что в Красной армии служило около 70 тысяч четвероногих. Они были связистами, саперами, подносчиками патронов, таскали раненых. В источниках есть статистика, что за годы войны собачки доставили 200 тысяч боевых донесений и протащили около 8 километров кабеля, обнаружили более 4 млн. мин, выволокли с поля боя полмиллиона раненых. Пожалуй, самый известный факт: овчарки-камикадзе. На них вешали взрывчатку и отправляли под немецкие танки. Этому их специально дрессировали. Из боя бедолаги уже не возвращались. Всего таким образом Шарики-смертники уничтожили более 300 единиц бронетехники. Немцы тоже использовали собак. К началу войны их в Вермахте было даже больше – за 200 тысяч. Выполняли они ту же собачью работу, что и наши, только  взрывать танки их не посылали.

Анекдот из окопа

После разгрома под Сталинградом Гитлер и Геринг стоят на высокой  башне. Гитлер говорит:

-Что бы такое сделать, чтобы поднять дух берлинцев, повеселить их?

- А ты прыгни вниз, - отвечает Геринг.

Про американскую тушенку

Фронтовики нередко в своих рассказах упоминали американскую тушенку. Думаю, вы слышали. Нашим людям в те голодные военные годы она очень была кстати. И вообще, если бы американцы не помогали продовольствием, техникой, боеприпасами, топливом, обмундированием, было бы трудно. Но войну Советский Союз всё равно бы выиграл. Только её последний день наступил бы позже, а печальная статистика приросла бы новыми миллионами погибших, раненых, пропавших без вести. В госпрограмму США по поддержке союзников, которая называлась «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», СССР был включен в ноябре 1941 года. Видите, как придумали? Помогая другим, американцы в этой войне защищали себя. Условия «ленд лиза» были такие: что пропало, то пропало, а что уцелело, после победы должно быть возвращено или выкуплено за беспроцентные кредиты. Список помощи внушительный, но кое-что основное отметим. Советский Союз за годы войны получил от США 11 400 самолетов, 12 000 единиц бронетехники, 500 тыс. автомашин, более 35 тыс. мотоциклов, 2 тыс. локомотивов, 5 тыс. пушек, около 150 тыс. единиц стрелкового оружия, 127 тыс. тонн пороха, 2.7 млн. тонн нефтепродуктов, 4.5 млн. тонн продовольствия, 15.5 млн. пар армейских ботинок, 1.5 млн. одеял и еще много разного и необходимого. Позже наши историки утверждали, что помощь была ничтожно мала – всего 4 процента от общего объема советского производства тех лет, и что тушенка ваша – г…. Однако это уже были эмоциональные проявления начавшейся «холодной войны».

Ваш В.Д.

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Теги: Брест
 
 
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75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От...
 
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Полесская правда
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Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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