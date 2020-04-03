Источник материала: Myfin

​В Беларуси на молочных продуктах появились «пасхалки»

В пасхальных мотивах «принарядили» продукты, которые белорусы используют для приготовления праздничных блюд. Так, символические рисунки нанесли на бутылки молока, упаковки сливочного масла и рассыпчатого творога.



Тематические этикетки включают в себя пасхальные атрибуты: на них, в частности, изображены крашеные яйца, куличи и васильки. А на упаковке рассыпчатого творога также присутствует рецепт творожной пасхи.

«Пасхальный дизайн на молочных продуктах – это желание напомнить людям о приближении светлого праздника, который имеет огромное значение для всех христиан и помочь к нему подготовиться. Сегодня все мы нуждаемся в позитивных эмоциях. Мы надеемся, что с приближением Пасхи их будет все больше и больше в каждой семье», – отметили в компании «Савушкин продукт».