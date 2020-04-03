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В Гомельской области Opel вылетел в реку и перевернулся на крышу

03.04.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка вылетела в реку в городском поселке Октябрьский, сообщили в пресс-службе МЧС.


Происшествие случилось утром 3 апреля на улице Набережной. По предварительной информации, 64-летний водитель Opel не справился с управлением и съехал в реку Неретовка, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Прибывшие на место аварии работники МЧС извлекли водителя из автомобиля и передали медикам. После осмотра пострадавшего с предварительным диагнозом «переохлаждение организма» госпитализировали.


Также спасатели при помощи буксировочного троса извлекли из реки автомобиль.

 
 
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Водителя из автомобиля достали спасатели. Пострадавший с переохлаждением госпитализирован.
 
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Новости Волковыска
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Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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