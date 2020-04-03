|
Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершил 3 апреля рабочую поездку в Смолевичский район, где посетил организации группы компаний «Серволюкс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси скорее всего будет принято решение о продлении весенних школьных каникул.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть, откровенно говоря, резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что мы даже, может быть, продлевать учебный год не будем. 31 мая заканчивается учебный год, ну мы его и закончим. У нас нет здесь особой напряженки. Это первое.
Второе. Раз уж отпустили их на каникулы, они уже неделю эту прожили в определенной среде. Куда-то их кто-то отправил, кто-то возле себя держит. Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха в этом не будет. Я думаю, завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на одну неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершил 3 апреля рабочую поездку в Смолевичский район, где посетил организации группы компаний «Серволюкс», сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)