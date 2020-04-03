Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом Лакки. Видео знаменитость опубликовала в Instagram.

По словам балерины, у ее питомца режим не поменялся, в отличие от самой Анастасии. «Главный герой этого видео – наш котик Лакки! У него точно режим не поменялся. Этот королевский котик и так всегда сидит дома, с вылазкой погулять на участке. А теперь и я вошла в его режим. Но в движении и на позитиве!», – подписала ролик Анастасия Волочкова.

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