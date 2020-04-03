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Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом (ВИДЕО)

03.04.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом (ВИДЕО)

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом Лакки. Видео знаменитость опубликовала в Instagram. 

По словам балерины, у ее питомца режим не поменялся, в отличие от самой Анастасии. «Главный герой этого видео – наш котик Лакки! У него точно режим не поменялся. Этот королевский котик и так всегда сидит дома, с вылазкой погулять на участке. А теперь и я вошла в его режим. Но в движении и на позитиве!», – подписала ролик Анастасия Волочкова. 

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Российская балерина Анастасия Волочкова устроила танцы со своим котом Лакки. Видео знаменитость опубликовала в Instagram.  По словам балерины, у ее питомца режим не...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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