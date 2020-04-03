ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Еще три борта с медицинской помощью будут направлены Китаем в Беларусь

03.04.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Еще три борта с медицинской помощью будут направлены Китаем в Беларусь

Еще три грузовых самолета с медицинской гуманитарной помощью будут направлены в Беларусь из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает БЕЛТА.

Чиновник отметил, что медицинская помощь будет прибывать поэтапно. Первый транш уже был доставлен, второй в настоящее время формируется посольством. При этом третий транш будет сформирован китайскими предприятиями, а четвертый – городами побратимами.

«Это будет еще три больших борта», – уточнил Борис Андросюк.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще три грузовых самолета с медицинской гуманитарной помощью будут направлены в Беларусь из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Борис...
 
Новости дня
Новости разные
 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОДЛИМ НА НЕДЕЛЮ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика