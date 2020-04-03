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Еще три борта с медицинской помощью будут направлены Китаем в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Еще три грузовых самолета с медицинской гуманитарной помощью будут направлены в Беларусь из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк,
Чиновник отметил, что медицинская помощь будет прибывать поэтапно. Первый транш уже был доставлен, второй в настоящее время формируется посольством. При этом третий транш будет сформирован китайскими предприятиями, а четвертый – городами побратимами.
«Это будет еще три больших борта», – уточнил Борис Андросюк.
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Еще три грузовых самолета с медицинской гуманитарной помощью будут направлены в Беларусь из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Борис...
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