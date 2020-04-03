Еще три борта с медицинской помощью будут направлены Китаем в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Еще три грузовых самолета с медицинской гуманитарной помощью будут направлены в Беларусь из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает БЕЛТА.

Чиновник отметил, что медицинская помощь будет прибывать поэтапно. Первый транш уже был доставлен, второй в настоящее время формируется посольством. При этом третий транш будет сформирован китайскими предприятиями, а четвертый – городами побратимами.

«Это будет еще три больших борта», – уточнил Борис Андросюк.

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