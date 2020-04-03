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Наша хозяйка села

03.04.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Думаю, мало кто в нашем районе не слышал о гастрономической агроусадьбе «Валерия», которая находится в Кащениках и славится своей необычайно вкусной кухней.
Ее «фишка» – упор на белорусские национальные блюда. И за любым успешным начинанием, как известно, всегда стоит человек. В нашем случае это – Наталья Прокопук.

Накануне Международного женского дня хозяйка «Валерии» одержала победу в областном туре республиканского конкурса «Женщина года», организованного общественным объединением «Белорусский союз женщин», в номинации «Хозяйка се­ла». Но обо всем по порядку…

«Валерия» начала функционировать в 2015 году и практически сразу, в 2016-м, завоевала высокую награду – по итогам республиканского конкурса стала лучшей агроусадьбой в номинации «Белорусская национальная кухня». В самом начале пути на базе агроусадьбы была проведена первая кулинарная экспедиция в районе. Хозяйка за 20 дней собрала здесь бабушек и женщин, знающих старинные региональные кулинарные рецепты. В экспедиции приняла участие также и эксперт белорусской кухни Елена Микульчик.
– Я осознала, что развиваться можно в разных направлениях, что дороговизна усадьбы и ее интерьер – не самое главное. Важнее то, что мы привносим в этот мир, что могу рассказать туристам, приезжающим ко мне на отдых, чем поделиться. Как бы пафосно это ни звучало, сами хозяева усадеб, их слова, отношение, доброжелательность, гостеприимство – это своего рода образ всей нашей страны в целом для иностранного туриста, – поделилась в начале разговора Наталья Прокопук.

– Что стало толчком к изучению белорусской кухни и фольклора?
– Отношение ко мне тех людей, к которым приезжала в гости. Я видела, сколько они сделали для нашей страны, для сохранения традиций, но, по большому счету, просто сидели в глуши, непонятые и часто одинокие. Бабушки стали звонить мне сами, рассказывали или записывали в тетради воспоминания. Они стали молиться за меня, за то, чтобы смогла реализовать все задумки. И как после этого я могу оставить такое дело, как могу не продолжать?! Ос­танавливаться уже нельзя! Чувствую своего рода ответственность. Хотя, по правде сказать, это очень непросто – выкраивать свободное время между стройкой на усадьбе, садиком и школой у детей, семейными обязанностями.
Однако, несмотря на каждодневную рутину и жизненную суматоху, хозяйка «Валерии» потихоньку стала ездить по своему району, научилась печь караваи у местных каравайниц с 30-летним стажем. В газетных заметках и интернете находила информацию о тех или иных рукодельницах. Звонила в справочную, узнавала номер почтового отделения в нужной деревне, а там – номер бабушки. Начиналась дружба с собеседницами…
Потом были поездки по своей области и в другие: Витебскую и Могилевскую.

Наша хозяйка села

Безусловно, для развития бизнеса, да и человека в целом, нужны советы профессионалов. Вот и Наталья, узнав об интересных курсах и семинарах по вопросам рекламы и саморазвития в Бресте, стала их посещать. Потом на одном из мероприятий услышала про конкурс предпринимательских идей от бизнес-школы ИПМ и в 2017 году приняла в нем участие с проектом «Узнай страну на вкус» (идея проведения фестиваля аутентичной кухни с приглашением гостей из разных стран). В результате – 3 место на региональном этапе и – финал.
«Изюминкой» Наташиного проекта стало то, что она сама фотографирует свои блюда национальной кухни в современной подаче, показывая таким образом, какая она вкусная и «стильная».
За последующие годы плодотворной работы Наталья получила множество наград. В том же 2017-м заняла 2 место в конкурсе «Лучшая агроусадьба» в рамках районного фес­тиваля «Вiстыцкi яблык» под Брестом, в 2018-м получила награду «Miss Tourism» на международном конкурсе «Miss Extreme World» в Витебской области, направленном, главным образом, на привлечение въездного туризма в Беларусь, а еще – приняла участие в «Фес­тивале женского бизнеса» в Бресте, организованном Местным фондом регионального развития. «Здорово было познакомиться с интересными женщинами и найти единомышленников», – отмечает она.
Что же касается усадьбы, то 2017-й принес ей и Наталье Прокопук немало приятных подарков. Так, «Валерия» стала лучшей агроусадьбой года в области в номинации «Сохранение национальных традиций», победила в республиканском конкурсе «Познай Беларусь» в номинации «Средство размещения года» и превратилась в площадку для семинара для жителей района на тему «Социальное предприятие – от идеи до старта», проведенного совместно с «Брестским фондом регионального развития» с целью мотивации для открытия своего дела и реализации себя как личности.

Наша хозяйка села

А теперь вернемся к конкурсу «Женщина года»…

– Каким он был?
– Участницы представляли различные регионы Брестчины, но всех их объединяли активная жизненная позиция, успешная профессиональная реализация и поддержка культурных и духовных ценностей. Конкурс собирает тех, про кого можно сказать: сила женщины точно не слабость. Конкурс проходил в 12-й раз, и с каждым годом он становится все более масштабным и интересным. В 2020-м в нем приняло участие порядка 30 ярких, талантливых женщин, и каждая была достойна победы.
Для участия нужно было не просто заполнить анкету, но и предоставить «отчет» о проделанной работе, поделиться планами на будущее. Наталья в своем презентационном альбоме рассказала о том, что занимается продвижением белорусской национальной кухни: ездит по деревням, собирает старинные рецепты, по которым потом сама готовит блюда, фотографирует и выкладывает в свободном доступе в интернете. Также на их основе разработала несколько программ для туристов.

Наша хозяйка села

– Например, выпечка каравая… – рассказавает Наталья. – Мы вместе готовим, поем и участвуем в обряде. Это всегда вызывает живой отклик и интерес у иностранных гос­тей. Я стараюсь донести до людей мысль, что у нас богатая культура, есть чем гордиться и что показать миру.
Энергичная и целеустремленная Наталья Прокопук легко и органично влилась в ряды областной организации ОО «Белорусский союз женщин» (организатор конкурса «Женщина года») и нашла там единомышленниц, а участие в конкурсе рассматривает как замечательную возможность поделиться своими идеями с широкой аудиторией и привлечь инициативных соратниц к сохранению народных традиций.

– Чем вдохновляешься?
– Молитвой и музыкой духовной тематики. Вопрос веры для меня существенен. Нахожу ответы на многие вопросы, будучи в одиночестве и разговаривая с Богом. Еще важными для меня являются единение и умиротворение.

– Как семья относится к смене профиля твоей деятельности, ведь по образованию ты экономист?
– В самом начале это воспринималось с каким-то недоверием. Наверное, никто не верил до конца, что займусь начатым серьезно. А со временем родные все-таки решили, что это мое – не только увлечение, но и работа. Сейчас помогают и словом, и делом.

– Знаю, что недавно ты начала петь…
– Моя работа по сохранению традиций белорусской кухни будет продолжаться еще долгие годы. Между делом заметила, что, готовя, пою старинные песни. Таким образом мне как будто помогает целое поколение, стоящее позади…

– Есть и еще одно новое увлечение…
– Верно! Однажды мой знакомый историк высказал интересную мысль: оказывается, только в Каменецком районе были самые оригинальные фронтоны деревянных крыш во всей стране! В течение месяца я объехала многие деревни нашего района и отсняла более 150 оригинальных фотографий фронтонов крыш. Что удивительно, мне пришлось много объясняться с местными жителями, зачем и для чего это делаю, поднимать их головы вверх и показывать, насколько красиво то место, где они живут. Нам тоже есть чем гордиться! Многие были в шоке от того, что, живя в данной деревне, не замечали удивительной красоты.

Наша хозяйка села

Задумок на будущее у Натальи очень много. Хочется верить, что все они воплотятся в жизнь и станут еще одной замечательной страницей жизни искренней хозяйки села Натальи Прокопук. А пока – подготовка к республиканскому этапу конкурса «Женщина года». Держим кулачки!
Наталья ГРИЦУК.
Фото из архива Натальи ПРОКОПУК.

Наша хозяйка села

Author: Редактор сайта

Наша хозяйка села

Редактор сайта

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Теги: знакомства, Брест
 
 
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