Опыт успешных сельскохозяйственных производств, которые в сложных современных реалиях успешно функционируют, надо распространять. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Смолевичского района, передает корреспондент БЕЛТА

Главу государства проинформировали о ходе выполнения весенних полевых работ в стране, развитии сельскохозяйственного производства в Минской области, в частности Смолевичском районе, и перспективах развития группы компаний ЗАО «Серволюкс».

В Смолевичском районе за два месяца этого года производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Производство скота и птицы возросло на 3,2%, молока — на 10,6%. По среднему надою молока от коровы (1291 кг) район занимает второе место в области, уступая только Несвижскому.

В качестве положительного примера эффективной работы частной компании в аграрном секторе страны Президенту показали объекты «Серволюкса». Александр Лукашенко ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер». Это современное производство включает три коровника и доильно-молочный блок, построенные в 2016 году за собственные средства. Стоимость составила более $15,5 млн. Всего здесь 1,2 тыс. коров, средний надой от которых составляет 1168 кг. Что немаловажно, сортом «экстра» реализовано 99,8%.

Глава государства побывал и на предприятии «Юнимит», которое также входит в состав группы компаний «Серволюкс». Здесь налажено крупное мясоперерабатывающее производство. Президент интересовался, как функционирует оно в таких сложных условиях.

Во время посещения главе государства также рассказали о крестьянском хозяйстве «Антей-сад» в Мядельском районе, где выращивают ягоды, овощи, фрукты, производят сухофрукты и натуральные соки.

По мнению Александра Лукашенко, производство продуктов питания является перспективным. «Примеры успешного хозяйствования частных компаний надо распространять в стране», — считает он.