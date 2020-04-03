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Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в Каменецком районе

03.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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4 апреля (суббота)

Видомлянский СДК – тематическая программа «Вок­руг смеха», начало в 19.00;

Долбизнянский СДК – игровая программа «Мойдодыр», начало в 17.00; тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ», начало в 18.00;

Каленковичский СДК – конкурс рисунков «Безопасные каникулы», начало в 13.30;

Новицковичский СДК – игровая программа «Весенний переполох», начало в 15.00; детская дискотека «Трали-вали», начало в 17.00;

Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Пелищенский СЦКиД – тематическая дискотека «ЗОЖ – здоровье нации», начало в 19.00;

Пограничный СДК – юмористическая викторина для детей «Смех и шутки», начало в 14.00;

Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 18.00; молодежная дискотека, начало в 21.00;

Ставский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.

 

5 апреля (воскресенье)

Дмитровичский СДК – День смеха «Весь апрель никому не верь», начало в 15.00; детская дискотека, начало в 16.00;

Каленковичский СДК – своя игра «Мы за ЗОЖ», начало в 13.00;

Огородникский СДК – беседа «Как здорово быть здоровым», начало в 12.00;

Пелищенский СЦКиД – диалог с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы д.Индычи «Духовные ценности молодого поколения», начало в 18.00;

Пограничный СДК – игра у теннисного стола, начало в  12.00;

Ратайчицкий СК – настольные игры для детей, начало в 17.00;

Речицкий СДК – детская спортивно-развлекательная программа «Здоровье – это сила», начало в 14.00;

Ставский СДК – беседа-чаепитие «Если друг оказался вдруг», начало в 15.00;

Ходосовский СДК – блиц-игра «Мешок соли», начало в 15.00.

Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в Каменецком районе

Author: Редактор сайта

Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в Каменецком районе

Редактор сайта

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4 апреля (суббота) Видомлянский СДК – тематическая программа «Вок­руг смеха», начало в 19.00; Долбизнянский СДК Сообщение Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в...
 
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