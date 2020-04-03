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Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в Каменецком районе
03.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
4 апреля (суббота)
Видомлянский СДК – тематическая программа «Вокруг смеха», начало в 19.00;
Долбизнянский СДК – игровая программа «Мойдодыр», начало в 17.00; тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ», начало в 18.00;
Каленковичский СДК – конкурс рисунков «Безопасные каникулы», начало в 13.30;
Новицковичский СДК – игровая программа «Весенний переполох», начало в 15.00; детская дискотека «Трали-вали», начало в 17.00;
Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Пелищенский СЦКиД – тематическая дискотека «ЗОЖ – здоровье нации», начало в 19.00;
Пограничный СДК – юмористическая викторина для детей «Смех и шутки», начало в 14.00;
Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 18.00; молодежная дискотека, начало в 21.00;
Ставский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.
5 апреля (воскресенье)
Дмитровичский СДК – День смеха «Весь апрель никому не верь», начало в 15.00; детская дискотека, начало в 16.00;
Каленковичский СДК – своя игра «Мы за ЗОЖ», начало в 13.00;
Огородникский СДК – беседа «Как здорово быть здоровым», начало в 12.00;
Пелищенский СЦКиД – диалог с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы д.Индычи «Духовные ценности молодого поколения», начало в 18.00;
Пограничный СДК – игра у теннисного стола, начало в 12.00;
Ратайчицкий СК – настольные игры для детей, начало в 17.00;
Речицкий СДК – детская спортивно-развлекательная программа «Здоровье – это сила», начало в 14.00;
Ставский СДК – беседа-чаепитие «Если друг оказался вдруг», начало в 15.00;
Ходосовский СДК – блиц-игра «Мешок соли», начало в 15.00.
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4 апреля (суббота) Видомлянский СДК – тематическая программа «Вокруг смеха», начало в 19.00; Долбизнянский СДК Сообщение Афиша мероприятий на 4 — 5 апреля в...
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