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Профсоюзы Гомельской области помогают пенсионерам
Источник материала: ОНТ
Активисты перешли на новый режим работы – они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом.
За день участники профсоюзов обходят до 30 адресов. Работают небольшими группами, разбив регион на отдельные зоны. За помощью уже обратились более 400 человек. В основном это одинокие пенсионеры.
Тем временем предприятия Гомельской области начали выделять средства на поддержку медиков. Это инициатива «Гомельской мясо-молочной компании». На нужды учреждений здравоохранения работники холдинга собрали более ста тысяч рублей. Но помощь будет не только финансовая.
Пять мясоперерабатывающих комбинатов, семь молочных заводов и два торговых дома уже подключились к акции. Принять участие в ней может любой желающий.
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Активисты перешли на новый режим работы – они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом. За день участники профсоюзов обходят до 30 адресов. Работают...
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