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"Посдыхать боитесь". В Слуцке кондуктор возмутилась, что пассажиры в масках

03.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скандальная ситуации произошла в Слуцке в среду, 1 апреля, в автобусе №6.



Случчанка Елена рассказала об этом «Кур'еру». Она села в автобус на остановке «9-я школа».

«Я зашла в автобус, надела маску. Вместе со мной — ещё одна девочка, лет 15−16. Она, видно, стеснялась, но увидела, что я натянула маску, и тоже свою надела, — говорит Елена. — Встала кондуктор и начала возмущаться: «Вы с ума посходили? Почему вы заходите в автобус и надеваете маски? Вы сдурнели? Боитесь заразиться?». 

Обилетила эту девочку. Она стоит, покраснела. Кондуктор опять: «Как будто тут заразитесь? Всё посдыхать боитесь».

Во всём мире люди надели маски, остерегаются. У меня, например, насморк, я, может, не хочу заразить других людей. А кондуктор сама деньги передаёт. У меня взяла, кому-то сдачи дала этими деньгами — и вирус, и всё может передать. Я понимаю, что паниковать не надо. Но самозащищаться никто не запрещает.

Сама она без перчаток и без маски ходит по автобусу и возмущается. Какое ей дело? Я за билет заплатила и еду. Как хочу, так и выгляжу. Самой не мешало бы маску надеть".


Что сказали в автопарке

«Проведём разъяснительные мероприятия с кондуктором. Я разберусь в этой ситуации», — пообещала Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк № 2».

Утром 2 апреля сотрудник «Кур'ера» уже видел кондуктора в маске. Виктория Татур пояснила, что выдали сотрудникам маски, поэтому они их надевают.
 
 
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Скандальная ситуации произошла в Слуцке в среду, 1 апреля, в автобусе №6.
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Единство
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