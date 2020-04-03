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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро
03.04.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
"На утро 3 апреля на счете Br2 млн 875 тыс. и 28 тыс. 258 евро", - проинформировала Елена Богдан.
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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает...
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