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Учимся дома: онлайн-программа Girls4Tech

03.04.2020 17:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

На сайте Girls4TechConnect, который Mastercard недавно запустила в сотрудничестве с образовательной компанией Scholastic, родители и преподаватели могут скачивать уроки, которые помогут ученикам ознакомиться с темами STEM, не выходя из домав любой точке мира. Учебный курс доступен в том числе и в Беларуси. Онлайн-уроки ведутся на английском языке. Они подразумевают самостоятельное обучение для детей, однако эти материалы также помогут учителям проводить онлайн-уроки.

Mastercard разработала программу занятий на основе международных научных и математических стандартов, используя собственную глубокую экспертизу в области платежных технологий и инноваций. Girls4Tech дает детям возможность изучить широкий спектр карьерных направлений и профессий в области STEM – например, таких как специалист по выявлению мошенничества, аналитик данных и инженер программного обеспечения.

Программа Girls4Tech (Технологии для девочек) работает уже шесть лет, и за это время обучение прошли более 800 000 учеников по всему миру. Занятия проводятся в формате открытий, девочки решают задачи по актуальным современным проблемам и пробуют свои силы в STEM.

«Мы знаем, что для родителей и учителей сейчас очень непростое время и надеемся, что наша учебная программа станет увлекательным способом ознакомления детей с науками STEM, пока они остаются дома, – комментирует Сьюзан Уорнер, вице-президент по социальному взаимодействию Mastercard и основатель программы Girls4Tech. – Легкий доступ к материалам на сайте позволит изучить всю информацию из наших многочисленных семинаров. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить занятия и в оффлайн-формате, когда собираться вместе снова станет безопасно».

Новые материалы будут публиковаться каждую неделю на сайте Girls4Tech, а также на страницах Facebook иTwitter. На данный момент уроки доступны на английском языке, а в ближайшие несколько недель появится программа на испанском и китайском.

Ключевые результаты за первые шесть лет

  • Girls4Tech прошли уже более 800 000 девочек из 27 стран и 6 континентов;
  • Mastercard объединила усилия с такими партнерами, как Scholastic, Главная лига бейсбола (MajorLeagueBaseball), Сеть обучения предпринимательству (NetworkforTeachingEntrepreneurship, NFTE) и другими, чтобы совместно предоставить возможность обучаться по направлению STEM для девочек от 8 до16 лет.

Прогресс в области технологических навыков не стоит на месте, и в 2019 году стартовал новый учебный курс, участники которого могут более глубоко изучить динамично развивающиеся сферы кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ) – “Girls4Tech: кибербезопасность и ИИ”.

Учебные программы также доступны и для девочек в возрасте 13-16 лет – с Girls4Tech 2.0, адля девочек 8-10 лет появились 20-недельные курсы по программированию – Girls4Tech & Code.

Для подробной информации о программе Girls4Tech, а также доступа к онлайн-урокам, пожалуйста, посетите сайт Girls4TechConnect.

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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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