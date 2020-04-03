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В Беларуси не запрещают массовые мероприятия, но никого туда и не загоняют – Лукашенко
Источник материала: ОНТ
В Беларуси не запрещают массовые мероприятия, но никого туда и не загоняют. Об этом 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко заявил журналистам,
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В Беларуси не запрещают массовые мероприятия, но никого туда и не загоняют. Об этом 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко...
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