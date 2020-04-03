"Витебск" — "Смолевичи": матч переносится в Борисов. Но не из-за коронавируса





"Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в БФФ и было направлено ходатайство.





Бюро исполкома Ассоциации изучило аргументы представителей ФК "Витебск", обратилось за дополнительными консультациями к клубам-участникам поединка и, изучив аргументы сторон, одобрило ходатайство.





Таким образом матч 3-го тура "Беларусбанк — высшей лиги" ФК "Смолевичи" — ФК "Витебск" пройдет в воскресенье, 5 апреля, на стадионе "Городской" в городе Борисове и стартует в 16.00. Тогда как матч 18-го тура "Беларусбанк — высшей лиги" ФК "Витебск" — ФК "Смолевичи" пройдет в городе Витебске. Дата и место начала этой встречи будут опубликованы дополнительно", — говорится в сообщении официального сайта БФФ.



