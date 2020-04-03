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"Витебск" — "Смолевичи": матч переносится в Борисов. Но не из-за коронавируса

03.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч 3-го тура чемпионата Беларуси "Витебск" — "Смолевичи" состоится 5 апреля на городском стадионе Борисова, начало в 16.00.


"Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в БФФ и было направлено ходатайство.

Бюро исполкома Ассоциации изучило аргументы представителей ФК "Витебск", обратилось за дополнительными консультациями к клубам-участникам поединка и, изучив аргументы сторон, одобрило ходатайство.

Таким образом матч 3-го тура "Беларусбанк — высшей лиги" ФК "Смолевичи" — ФК "Витебск" пройдет в воскресенье, 5 апреля, на стадионе "Городской" в городе Борисове и стартует в 16.00. Тогда как матч 18-го тура "Беларусбанк — высшей лиги" ФК "Витебск" — ФК "Смолевичи" пройдет в городе Витебске. Дата и место начала этой встречи будут опубликованы дополнительно", — говорится в сообщении официального сайта БФФ.
 
Теги: Витебск
 
 
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Матч 3-го тура чемпионата Беларуси "Витебск" — "Смолевичи" состоится 5 апреля на городском стадионе Борисова, начало в 16.00.
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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