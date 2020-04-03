В Волковыске спасатели освободили мальчика, которому зажало руку креслом-кроватью

Источник материала: Новости Волковыска

3 апреля в Волковыске спасатели оказывали помощь ребенку, рука которого застряла в диване. Вызов поступил от отца мальчика в 9.57. Сотрудники Волковысского РОЧС выехали на помощь ребенку.

Через пять минут спасатели были на месте вызова. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли руку из металлической конструкции кресла-кровати.

Как оказалось, 9-летний учащийся одной из школ города во время игры дома засунул руку в металлическую конструкцию кресла-кровати и самостоятельно извлечь руку ему не удалось.

После извлечения руки из кресла-кровати ребенок был доставлен в райбольницу для оказания медицинской помощи.













Фото Волковысский РОЧС