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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро

На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

«На утро 3 апреля на счете Br2 млн 875 тыс. и 28 тыс. 258 евро», — уточнила Елена Богдан.

За счет собранных средств будет закуплено 127 тыс. защитных костюмов и более 4 тыс. защитных щитков. «Все будет пропорционально роздано на всю территорию Беларуси», — рассказала замминистра. 

По ее словам, как будут расходоваться деньги со счета, определила специальная комиссия. Заседание проводилось онлайн, трансляция шла на YouTube. «Мы собирались несколько раз, детально обсуждали, что купить», — добавила Елена Богдан. 

Как сообщалось, благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

Расчетный счет в белорусских рублях — BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

Расчетный счет в евро — BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК — AKBBBY2X, УНП — 190263723.

https://www.belta.by/

 
 
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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br2,8 млн и 28,2 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает...
 
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