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Штаб района территориальной обороны будет развернут в Островце

03.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В г. Островец будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Соответствующее распоряжение в рамках проверки системы территориальной обороны вручил начальник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Касыгин председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Кравцову.

Личному составу предстоит отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, участвовать в обеспечении военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.

Пресс-служба Минобороны.

 
 
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В г. Островец будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Соответствующее распоряжение...
 
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