Штаб района территориальной обороны будет развернут в Островце

Источник материала: Ивьевский край

В г. Островец будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Соответствующее распоряжение в рамках проверки системы территориальной обороны вручил начальник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Касыгин председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Кравцову.

Личному составу предстоит отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, участвовать в обеспечении военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.

Пресс-служба Минобороны.