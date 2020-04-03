Баскетбольная Евролига ищет способы завершить сезон

Источник материала: ОНТ

Баскетбольная Евролига рассчитывает доиграть сезон и рассматривает несколько вариантов проведения завершающей стадии турнира.

Одно из возможных решений — организовать оставшиеся матчи в более сжатые сроки и сыграть их в одном городе. При таком варианте необходимым условием будет наличие сразу двух арен, готовых принять встречи. Этим требованиям отвечают Афины, Москва и Стамбул.

Отмечается, что приоритетом лиги является проведение игр со зрителями, но поединки также могут состояться и при пустых трибунах.

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