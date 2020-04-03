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"Это будет еще три больших борта" В Минске ждут медицинскую гуманитарку из Китая

03.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.

По словам замминистра, гуманитарная помощь будет прибывать траншами. Первый уже доставлен. Следующий собирает посольство.

"Третий транш будут присылать китайские заводы, четвертый - города-побратимы, - сказал Борис Андросюк. - Это будет еще три больших борта".
 
 
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Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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