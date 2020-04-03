"Это будет еще три больших борта" В Минске ждут медицинскую гуманитарку из Китая

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.





По словам замминистра, гуманитарная помощь будет прибывать траншами. Первый уже доставлен. Следующий собирает посольство.





"Третий транш будут присылать китайские заводы, четвертый - города-побратимы, - сказал Борис Андросюк. - Это будет еще три больших борта".