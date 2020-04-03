На стройплощадке в Минске произошла вспышка газовоздушной смеси. Пострадал рабочий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП произошло на стройплощадке на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Напротив 72-го дома работали спасатели и медики. Там произошла вспышка газовоздушной смеси. Один из рабочих попытался перекачать кислород из одного баллона в другой, что привело к взрыву. Пострадавший в больнице.



