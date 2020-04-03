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На стройплощадке в Минске произошла вспышка газовоздушной смеси. Пострадал рабочий

03.04.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП произошло на стройплощадке на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На стройплощадке в Минске произошла вспышка газовоздушной смеси. Пострадал рабочий

Напротив 72-го дома работали спасатели и медики. Там произошла вспышка газовоздушной смеси. Один из рабочих попытался перекачать кислород из одного баллона в другой, что привело к взрыву. Пострадавший в больнице.

На стройплощадке в Минске произошла вспышка газовоздушной смеси. Пострадал рабочий

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Новости Беларуси. ЧП произошло на стройплощадке на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напротив 72-го дома работали...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
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