Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Источник материала: Полесская правда



Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

4 апреля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Георгием Николаевичем Хвалько. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21. В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проводит управляющий делами Пинского районного исполнительного комитета Валерий Георгиевич Миленчук.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 4 апреля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам: