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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

03.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

4 апреля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Георгием Николаевичем Хвалько. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21. В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проводит управляющий делами Пинского районного исполнительного комитета Валерий Георгиевич Миленчук.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 4 апреля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр		 8 (017) 327-48-02
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-21-80
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками
полковник		 (8-017) 374-80-08, (8-017) 374-80-09
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Кравченко Олег Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Бондарь Юрий Павлович,
Министр		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-46-05
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Виктор Хренин,
Министр
генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 222-68-48
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Ващенко Владимир Александрович,
Министр		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Худык Андрей Павлович,
Министр		 8 (017) 200-66-20
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Гунько Сергей Мартинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Гордеенко Наталья Михайловна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора		 8 (017) 327-69-27
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Слижевский Олег Леонидович,
Министр		 8 (017) 306-37-28
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Головченко Роман Александрович,
Председатель		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель		 8 (017) 284-07-60
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Новиков Сергей Игнатович,
заместитель Председателя
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
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