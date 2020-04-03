Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|8 (017) 327-48-02
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-21-80
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками
полковник
|(8-017) 374-80-08, (8-017) 374-80-09
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Кравченко Олег Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Бондарь Юрий Павлович,
Министр
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-46-05
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Виктор Хренин,
Министр
генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 222-68-48
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Ващенко Владимир Александрович,
Министр
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Худык Андрей Павлович,
Министр
|8 (017) 200-66-20
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Гордеенко Наталья Михайловна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора
|8 (017) 327-69-27
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Слижевский Олег Леонидович,
Министр
|8 (017) 306-37-28
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Головченко Роман Александрович,
Председатель
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|8 (017) 284-07-60
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Новиков Сергей Игнатович,
заместитель Председателя
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00