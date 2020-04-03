Берни Экклстоун собирается стать отцом в июле в четвертый раз, пишет tribuna.com Сейчас мир боится за стариков 70+, попавших в зону риска из-за пандемии, но отдельные деды раз за разом удивляют. К примеру, бывший супремо «Формулы-1» (и ее действующий почетный президент)собирается стать отцом в июле в четвертый раз, пишет





Казалось бы, ничего особенного? Вот только Берни уже 89 лет!





И нет, это не первоапрельская штука. Информацию подтвердили сразу два авторитетных издания: немецкий Autobild и швейцарский Blick.





«Да, ждем его летом, – цитирует Берни швейцарский Blick. – Надеюсь, он скоро научится играть в нарды!».













«Это будет мальчик, – подтвердила по телефону и жена Экклстоуна Фабиана. – Как и все родители, сейчас мы хотим только одного: чтобы он родился здоровым. И, надеюсь, он никогда не выразит желания сунуться и близко к «Формуле-1».





Вопрос детей у четы стоял еще с 2014-го – тогда-то Берни и раскрыл Autobild желания супруги.





«Фабиана очень сильно хочет ребенка, – сказал президент «Ф-1» на тот момент. – Но не в 83 года, это было бы не совсем справедливо с его точки зрения. Представьте: ребенку 6 лет, он идет в школу, а его забирает 90-летний отец. Нельзя так поступать с детьми. Но я все равно надеюсь, что все получится».





Прошло всего-то шесть лет – и Берни наконец-то удалось. Хотите знать, как?





«После ухода из «Формулы-1» у меня появилась куча времени для практики», – рассмеялся Экклстоун в ответ на этот вопрос.





В конце концов, его жене всего 43 года – кстати, в браке они еще с 2013-го, а познакомились и вовсе в 2009-м. И вовсе не на светском приеме в фешенебельном ресторане или клубе, а на Международном совете по автоспорту: потому как Фабиана – не модель, а бывшая глава маркетингового подразделения Гран-при Бразилии.





И она работала над организацией домашней гонки вплоть до заключения брака с Берни – а потом ей пришлось уйти в отставку для предотвращения конфликта интересов.





Фабиана – третья жена Экклстоуна: впервые он вступил в брак еще в 1952-м с телефонисткой Айви Бэмфорд. Три года спустя пара завела ребенка Дебби, потом протянула до 60-х – а затем развелась. Сейчас Дебби 65 лет – и да, она на 22 года старше Фабианы.





После Иви Берни 17 лет жил с Туаной Тан из Сингапура, а в 1982-м в боксах своей команды «Брэбэм» познакомился с хорватской моделью Славикой Радич. Они поженились в 84-м и 25 лет жили вместе – от Славики у Берни остались дочери Тамара (сейчас ей 36) и Петра (32 года).









В 2009-м их отношениям пришел конец – и хорватка при разводе отсудила у Экклстоуна по разным оценкам от 1 до 1,5 миллиарда долларов.





Так что ребенок от Фабианы станет четвертым для старого англичанина – а ведь дочери от предыдущих браков уже подарили ему еще и пятерых внуков!





Кстати, даже после огромной выплаты бывшей жене у Берни осталось гигантское состояние в 3,2 миллиарда долларов. Правда, сейчас британец его практически никак не использует: после оформления продажи коммерческих прав на «Формулу-1» американцам из «Либерти Медиа» за 8,5 миллиарда долларов его свергли с должности супремо, оставили пост почетного президента и отправили на покой.





Так закончилась грандиознейшая эпоха в истории чемпионата – Берни практически единолично правил им почти 40 лет.





Экклстоун получил солидную выплату за свою долю акций, свернул все параллельные бизнесы и отправился на родину жены – в Бразилию. Там британец купил несколько огромных кофейных плантаций – и поселился на ранчо под Сан-Паулу.





«На ферме всегда есть чем заняться, – рассказал Берни. – Я ухаживаю за цыплятами, например. Раньше я посылал друзей в сарай за яйцами на завтрак, но теперь никому нельзя нас навещать [из-за карантина], и мне приходится делать все самому. А у Фабианы тоже есть своя кофейная плантация».





«На ранчо Берни есть шикарный бассейн и теннисный корт, – вспоминал член съемочной команды Sky Sports детали визита к Экклстоуну из конца 2017-го. – По участку летают амбарные совы, а по периметру владения стоят гигантские скульптуры слонов, горилл и жирафов».





Кажется, ребенку будет там весело.