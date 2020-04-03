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Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году

03.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начинается освоение территории будущего микрорайона Лошица-7, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году

Жилой комплекс появится в границах Игуменского тракта, третьего кольца и улицы Владимира Оловникова. Здесь возведут пять жилых домов, два из которых (более чем на 200 и 400 квартир) появятся уже к 2022 году.

Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году

Полностью благоустроят и дворовые территории. На окраине для удобства построят многоуровневый паркинг на 500 машиномест. Также проект застройки территории предусматривает и решение проблемы с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. В центре микрорайона появится детский сад на 140 мест уже к 2022 году.

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Новости Беларуси. Начинается освоение территории будущего микрорайона Лошица-7, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жилой комплекс появится в...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
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Полымя
Единство
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