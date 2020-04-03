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Погода на выходные и начало недели: до +20°С

03.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси в начале следующей недели.

В субботу, 4 апреля, скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - 5-12 градусов тепла.

В воскресенье, 5 апреля, погоду в стране начнет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Уменьшится облачность, в основном обойдется без осадков, лишь ночью по северу Беларуси возможен небольшой кратковременный снег. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, местами - до 8 градусов мороза. Днем будет от плюс 6 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны.

В начале недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Северо-западные ветры сменятся на юго-западные, начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Температура день ото дня будет повышаться. Так как фон атмосферного давления будет повышенным, осадков не ожидается. В понедельник, 6 апреля, ночью будет от нуля до минус 6. Днем ожидается 10-16 градусов тепла, по западу страны - до плюс 18. Во вторник, 7 апреля, температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 14-20 градусов тепла.



Источник: БелТА

 
 
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До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси в начале следующей недели.
 
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