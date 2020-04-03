Фура с пивом перевернулась под Витебском

Источник материала: ОНТ

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В Витебском районе, недалеко от агрогородка Ольгово, перевернулась фура с пивом, сообщает БЕЛТА.

3 апреля во второй половине дня водитель большегруза съехал в кювет, там машина опрокинулась на бок.

Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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