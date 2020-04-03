Концерт, диафильм, кинотеатр на диване. Что делать в Могилеве в выходные на самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Вы ведь проведете эти выходные дома, правда? И скучать мы вам не позволим — собрали варианты, как сходить на концерт, в кино и даже посмотреть диафильм в пижаме и пледике на любимом диване.

3 апреля



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: онлайн-концерт проекта «Диафильм live» Где: тут Когда: 20.00

В программе — диафильмы и «живое» общение на самые разные темы. Должно быть интересно!

4 апреля





Что: концерт лидера фолк-модерн-группы «Палац» Олега Хоменко Где: по этой ссылке Когда: 18.00

Хотите онлайн-концерт? Пожалуйста! «Бяспечны LIVE» в этот раз будет с Олегом Хоменко.

Поддержать проект можно тут и тут . Расписание следующих концертов — а они будут! — смотрите тут.

В любое время



Фото: unsplash.com

Что: YouTube-каналы, которые смотрит редакция TUT.BY Где: тут Когда: в любое время

AFISHA.TUT.BY расспросила коллег, что они смотрят на YouTube и на что реально стоит подписаться. В подборке советов от редакции — полезные каналы, шоу на «разгрузить» мозги и каналы, о которых вы точно даже не слышали. В общем, присоединяетесь !

Все мероприятия в Могилеве ищи на AFISHA.TUT.BY.