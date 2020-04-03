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Концерт, диафильм, кинотеатр на диване. Что делать в Могилеве в выходные на самоизоляции
Источник материала: Tut.by
Вы ведь проведете эти выходные дома, правда? И скучать мы вам не позволим — собрали варианты, как сходить на концерт, в кино и даже посмотреть диафильм в пижаме и пледике на любимом диване.
3 апреля
В программе — диафильмы и «живое» общение на самые разные темы. Должно быть интересно!
4 апреля
Хотите онлайн-концерт? Пожалуйста! «Бяспечны LIVE» в этот раз будет с Олегом Хоменко.
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Вы ведь проведете эти выходные дома, правда? И скучать мы вам не позволим.
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