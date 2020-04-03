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Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?

03.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На благотворительный счет Минздрава к 8.30 утра 3 апреля поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро.

Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро. Что купят медикам?
— Мы провели комиссию и определили расходование средств. Комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube, мы собирались несколько раз и детально обсуждали, что необходимо купить. С помощью благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Все будет пропорционально распределено по всей территории Беларуси, — рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

— На сегодняшний день те медики, которые работают с COVID-19, а также во всех реанимациях (вне зависимости от профиля), пульмонологических отделениях, приемных отделениях, обеспечены защитной одеждой. Бывает, где-то на несколько часов возникает нехватка: не успели довезти, идет большой расход. Средний расход защитных костюмов — 2−2,2 тыс. в день, масок — 300−350 тыс., респираторов — от 2,5 до 3 тыс. Для сравнения: ранее в день расходовалось 40−150 защитных костюмов, 10−15 тыс. масок, 50−150 респираторов, — рассказал замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

В Беларуси сейчас есть более 2 млн медицинских масок, более 90 тыс. респираторов, свыше 85 тыс. костюмов, более 10 млн пар перчаток, 24 тыс. защитных очков, пишет TUT.BY.

Запасы регулярно пополняются.

Напомним, благотворительный счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.

Расчетный счет в белорусских рублях:

УНП: 190263723

БИК: AKBBBY2X

BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»

Назначение платежа: для борьбы с COVID-19

Расчетный счет в евро:

УНП: 190263723

БИК: AKBBBY2X

BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Получатель: ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»

Назначение платежа: для борьбы с COVID-19
 
 
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На благотворительный счет Минздрава к 8.30 утра 3 апреля поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро.
 
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