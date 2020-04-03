Куклы, театр и стихи. Как провести выходные в Бресте не выходя из дома

Источник материала: Tut.by

В эти выходные можно посидеть дома и посмотреть архивные записи спектаклей брестских кукольников и академического театра драмы.



Фото: Анна Шарко

Кукольные спектакли

Кукольники с конца марта стали публиковать записи спектаклей в своих официальных группах в соцсетях. Онлайн-зрители уже могли посмотреть «Холстомер» и «Пекарня Мыш-Маш». В субботу и воскресенье откроют доступ к спектаклю «Приключения Касперля и Сеппеля». Ссылки будут доступны для просмотра только два дня в группах театра в Facebook , Instagram , « ВКонтакте ».



Фото: Скриншот видео

Стихи

Кроме онлайн-спектаклей брестские кукольники с фотографом Дмитрием Крусем запустили проект под названием «БТК — в каждый дом», во время которого актеры читают на камеру сказки и стихи. Затем записи выкладываются в группы Брестского театра кукол в соцсетях.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович

Театр

Брестский академический театр драмы также запустил онлайн-проект. Театралы выложили в интернет архивные записи своих спектаклей, которые пользовались успехом у зрителей, но уже не присутствуют в текущем репертуаре.

Зрителям в соцсетях уже показали «Над пропастью во ржи» и «Дядю Ваню», а сегодня открыли доступ к постановке «Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски». Спектакль можно посмотреть в группе театра .

Хороших выходных! Оставайтесь дома!