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Куклы, театр и стихи. Как провести выходные в Бресте не выходя из дома

03.04.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные можно посидеть дома и посмотреть архивные записи спектаклей брестских кукольников и академического театра драмы.


Фото: Анна Шарко

Кукольные спектакли

Кукольники с конца марта стали публиковать записи спектаклей в своих официальных группах в соцсетях. Онлайн-зрители уже могли посмотреть «Холстомер» и «Пекарня Мыш-Маш». В субботу и воскресенье откроют доступ к спектаклю «Приключения Касперля и Сеппеля». Ссылки будут доступны для просмотра только два дня в группах театра в Facebook, Instagram, «ВКонтакте».


Фото: Скриншот видео

Стихи

Кроме онлайн-спектаклей брестские кукольники с фотографом Дмитрием Крусем запустили проект под названием «БТК — в каждый дом», во время которого актеры читают на камеру сказки и стихи. Затем записи выкладываются в группы Брестского театра кукол в соцсетях.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович

Театр

Брестский академический театр драмы также запустил онлайн-проект. Театралы выложили в интернет архивные записи своих спектаклей, которые пользовались успехом у зрителей, но уже не присутствуют в текущем репертуаре.

Зрителям в соцсетях уже показали «Над пропастью во ржи» и «Дядю Ваню», а сегодня открыли доступ к постановке «Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски». Спектакль можно посмотреть в группе театра.

Хороших выходных! Оставайтесь дома!

 
 
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Брестские кукольники и театралы выложили свои спектакли в интернет.
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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