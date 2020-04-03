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Женский чемпионат Беларуси по футболу: команда «Минска» сыграет с могилёвским «Днепром»
Источник материала: ОНТ
Состоялась жеребьёвка женского чемпионата Беларуси по футболу. Старт турнира намечен на 16 апреля.
За медали поспорят восемь команд. Действующие чемпионки футболистки «Минска» в первом туре дома сыграют с могилёвским «Днепром». Дебютирует в лиге новая команда – минское «Динамо». На старте турнира она сыграет с юниорской сборной, составленной из игроков не старше 19 лет. Самая успешная команда чемпионата – «Бобруйчанка». Футболистки завоёвывали золотые медали 12 раз. Но последние семь лет подряд в чемпионате побеждает клуб «Минск».
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Состоялась жеребьёвка женского чемпионата Беларуси по футболу. Старт турнира намечен на 16 апреля. За медали поспорят восемь команд. Действующие чемпионки...
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