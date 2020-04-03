В Ставропольском крае за сутки предотвратили два теракта

Как следует из сообщения ведомства, в Ставропольском крае пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства", куда входили местный житель и выходец из Дагестана.













ru.oxu.az Известно, что они планировали нападения на правоохранителей и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, пишет





В свою очередь, еще трое членов группировки "Имарат Кавказ" планировали теракт в одном из ТЦ югорского города Лянтор.



