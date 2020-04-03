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В Ставропольском крае за сутки предотвратили два теракта
Источник материала: Партизан
В Ханты-Мансийском автономном округе и на Ставрополье (Россия) ФСБ предотвратила теракты в местах скопления людей, передает РИА Новости.
Как следует из сообщения ведомства, в Ставропольском крае пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства", куда входили местный житель и выходец из Дагестана.
Известно, что они планировали нападения на правоохранителей и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, пишет
В свою очередь, еще трое членов группировки "Имарат Кавказ" планировали теракт в одном из ТЦ югорского города Лянтор.
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В Ханты-Мансийском автономном округе и на Ставрополье (Россия) ФСБ предотвратила теракты в местах скопления людей, передает РИА Новости.
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