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В Ставропольском крае за сутки предотвратили два теракта

03.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ханты-Мансийском автономном округе и на Ставрополье (Россия) ФСБ предотвратила теракты в местах скопления людей, передает РИА Новости.

Как следует из сообщения ведомства, в Ставропольском крае пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства", куда входили местный житель и выходец из Дагестана.



Известно, что они планировали нападения на правоохранителей и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, пишет ru.oxu.az

В свою очередь, еще трое членов группировки "Имарат Кавказ" планировали теракт в одном из ТЦ югорского города Лянтор.
 
 
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В Ханты-Мансийском автономном округе и на Ставрополье (Россия) ФСБ предотвратила теракты в местах скопления людей, передает РИА Новости.
 
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