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«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка
Источник материала: СТВ
Уже на второй день войны в Могилеве была объявлена первая воздушная тревога.
Владимир Данилов, свидетель обороны Могилева:
Только перешел – в это время страшный свист. Я упал. Взрыв. На меня посыпалось стекло, кирпичи… Когда все это прошло, я встал и увидел, что очереди нет – в стене дыра и по останкам стены размазаны человеческие тела. Какой-то мужчина, наверное, потерял сознание и в руках нес половину женщины.
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Уже на второй день войны в Могилеве была объявлена первая воздушная тревога.
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