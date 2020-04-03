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«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка

03.04.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уже на второй день войны в Могилеве была объявлена первая воздушная тревога. 

«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка

«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка

Владимир Данилов, свидетель обороны Могилева:
Напротив «Чырвонай зоркі» был хлебный магазин, там стояла большая очередь. Я думал, что пролезу, но когда подошёл, увидел, что у входа в магазин там столпотворение, там драка. Я вижу, что мне тут ничего не светит, думаю: развернусь, пойду на ту улицу в сторону и посмотрю с той стороны.

Только перешел – в это время страшный свист. Я упал. Взрыв. На меня посыпалось стекло, кирпичи… Когда все это прошло, я встал и увидел, что очереди нет – в стене дыра и по останкам стены размазаны человеческие тела. Какой-то мужчина, наверное, потерял сознание и в руках нес половину женщины.  

«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Владимир Данилов

 
Теги: Могилев
 
 
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