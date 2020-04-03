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Белорусы перед матчем Германия — Беларусь заиграли в автобусе "Калинку", пассажиры начали танцевать

03.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Болельщик "Ислочи" Валерий Колонтай, прославившийся на весь мир благодаря игре на баяне во время матчей чемпионата Беларуси, рассказал историю с выездом в Менхенгладбах на отборочный матч ЧЕ-2020 Германия — Беларусь (4:0).

Белорусы перед матчем Германия — Беларусь заиграли в автобусе "Калинку", пассажиры начали танцевать

Концерты даем не только для русскоязычного населения. Немцы обожают "Калинку-малинку". Расскажу историю: 16 ноября Германия играла с Беларусью в Менхенгладбахе — отборочный матч Евро-2020. Мы решили приехать с инструментами и поддержать команду. Немцы сильно удивились, что на трибуну несут баян и балалайку. С трудом, но все же пронесли инструменты на гостевой сектор.

 

А еще до этого, когда ехали на игру, в обыкновенном автобусе решили сыграть "Калинку". Все пассажиры начали танцевать! Это показывает, что немцы любят славянскую культуру и позитивно реагируют на русскую музыку. Им может быть непонятны слова, но музыка им нравится.



Еще история: я повесил на сетку, которая огораживает гостевой сектор от поля, два шарфа "Ислочи" и попросил присмотреть. А в конце матча оказалось, что кто-то стянул один шарф. Я уже забыл эту историю, но через четыре месяца мы встречаемся с этим человеком, которого я попросил присмотреть. Он говорит, что нашел этот шарфик у другого болельщика, и теперь он висит в музее брестского "Динамо" с подписью, что он принадлежал баянисту "Ислочи".

 

Музыкальная мечта? Мы оптимисты и уверенно смотрим в наше музыкальное будущее, — рассказал Колонтай "Спорт-экспрессу".

 
 
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Болельщик "Ислочи" Валерий Колонтай, прославившийся на весь мир благодаря игре на баяне во время матчей чемпионата Беларуси, рассказал историю с выездом в...
 
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