На трассе М6 устанавливают дорожные знаки

Источник материала: Вороновская газета





Со вчерашнего дня на автодороге М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша на участке от 91 км до 211 км ведутся работы по установке дорожных знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, сообщает ГАИ региона.

Учитывайте данную информацию и не забывайте, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает вашу поездку безопасной.