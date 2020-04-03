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На трассе М6 устанавливают дорожные знаки
03.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Со вчерашнего дня на автодороге М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша на участке от 91 км до 211 км ведутся работы по установке дорожных знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, сообщает ГАИ региона.
Учитывайте данную информацию и не забывайте, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает вашу поездку безопасной.
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Со вчерашнего дня на автодороге М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша на участке от 91 км до 211 км ведутся работы по установке дорожных знаков, увеличивающих...
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