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На трассе М6 устанавливают дорожные знаки

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На трассе М6 устанавливают дорожные знаки

Со вчерашнего дня на автодороге М6 МинскГродно — граница Республики Польша на участке от 91 км до 211 км ведутся работы по установке дорожных знаков, увеличивающих скоростной режим для легковых автомобилей до 120 км/ч, сообщает ГАИ региона.

Учитывайте данную информацию и не забывайте, что исходя из складывающейся дорожной обстановки необходимо выбирать ту скорость, которая сделает вашу поездку безопасной.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Со вчерашнего дня на автодороге М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша на участке от 91 км до 211 км ведутся работы по установке дорожных знаков, увеличивающих...
 
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