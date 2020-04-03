«Сколько смертей должно случиться, чтобы власти поняли: с нами так нельзя?»

gazetaby.com После известия о смерти учительницы из Копыльского района впервые увидела в Слуцке людей в масках — не только в магазине, но и на улице, пишет





В банке все сотрудники в масках, из фойе убрали рабочие места, где консультировали по кредитам. В гипермаркете торговой сети все кассиры работают в масках и перчатках. Еще неделю назад никто не пользовался средствами защиты, а на покупателей в масках реагировали с удивлением.





На днях впервые в жизни увидела, как парикмахер дезинфицирует деньги: купюры кладут в специальный раствор, а через некоторое время достают и просушивают салфетками.





Страх смерти победил страх перед властью. Мы становимся свидетелями удивительных трансформаций. Люди, которые считали себя аполитичными и игнорировали выборы, вдруг заговорили.





— Придет время, его народ порвет на шматки, — говорит мне таксист. — Вопрос, доживем ли мы до этого.





— Я понимаю, что для власти мы — быдло, но в нынешней ситуации, когда смертельная опасность грозит всем, как можно демонстрировать такое неуважение к людям? Зачем скрывать информацию о заболеваемости, если тем самым они только подогревают панические настроения? — недоумевает знакомая предпринимательница.





Куда ни придешь — все разговоры только об этом. Ругать власть стало настолько обыденным, что ни к кому не приклеят ярлык «оппозиция». Голосов в поддержку руководства страны я не слышала ни в магазинах, ни в вайбер-чатах.





Многие уверены: от них скрывают правду, а значит — нужно спасаться самим. Знакомая медик в вайбере пишет: «Просьба — трезво подходить к сложившейся ситуации. Меньше контактов. Продукты закупайте на несколько дней вперед. Маски. Перчатки... Пожалуйста, берегите себя и своих близких».





Когда ты понимаешь, что власти не собираются объявлять карантин, остается действовать самостоятельно. Судя по количеству малышей в детских садах (5-7 человек в группе ежедневно из 23 по списку), которые посещают дети моих знакомых и мой сын, операция «Народный карантин» уже началась.





Со следующей недели к ней подключатся школы. Я знаю несколько классов, которые в понедельник будут пусты. Никто из моих знакомых не собирается отправлять детей в школу. Редкое единодушие.





Самыми незащищенными стали родители, которым не с кем оставить ребенка дома.





— Нас в садике попросили по возможности не водить детей, — пишет знакомая мама. — Надо написать заявление, с кем будет ребенок, и что я несу ответственность за его жизнь и здоровье.









—Я тоже несу ответственность за здоровье своего ребенка, но как быть, если нет бабушек-дедушек на пенсии? А с работы никто не отпустит — ни в отпуск, ни за свой счет, — ответили ей в чате.





Интересная ситуация получается: при необъявленном карантине в школах и садах родители оставляют детей дома. Что-то подсказывает, с каждым днем по мере роста заболеваемости СOVID-19 количество пустых мест в школах и групп в детских садах будет увеличиваться. Неужели и тогда Минобразования будет заявлять о нецелесообразности карантина и не переведет школьников на дистанционное обучение?





Но самый главный вопрос, который не дает покоя, — сколько смертей должно случиться, чтобы власти поняли: с нами так нельзя? И объявили, наконец, карантин.



