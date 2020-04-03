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«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

03.04.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уехал с «Серволюкса» Президент с подарком, большим и даже необычным. В подворье Александра Лукашенко теперь будет пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Ты хорошая какая, красавица.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

– Из них получаются бройлерные цыплята. Вот инкубатор небольшой. Если есть желание разводить цыплят – вот, пожалуйста, инкубатор. 21 день, и будет цыпленок.
– Кладешь яйцо сюда?  
– Да. 21, и будет цыпленок.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

– Даришь?  
– Конечно, Александр Григорьевич.  
– Спасибо! Это у меня будет писк моды. Начинаю разводить цыплят.  

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

Александр Лукашенко:  
Смотри, какие красавицы. И петух.  

У меня с петухом своим целая история была. Я стал Президентом и из деревни, где когда-то жил, дети оставались, я с собой забрал петуха. Такой здоровый красный. Но он был бандит. Все, это самый лучший подарок.   

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

«Я стал Президентом и из деревни с собой забрал петуха». Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Уехал с «Серволюкса» Президент с подарком, большим и даже необычным. В подворье Александра Лукашенко теперь будет пополнение, сообщили в...
 
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