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Пытался нарушить границу – нашли, пытался скрыться – догнали. Лидские пограничники задержали 27-летнего жителя Дятловского района
03.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лидские пограничники продолжают пресекать попытки неповиновения законным требованиям должностных лиц.
2 апреля около 13 часов в результате слаженных действий военнослужащих заставы «Геранены», а также соседнего погранпоста «Субботники» и маневренной группы был задержан гражданин, пытавшийся нарушить границу Республики Беларусь, сообщает «Лідская газета».
В ходе задержания 27-летний житель Дятловского района не выполнил законные требования пограничников об остановке и попытался скрыться. Подобные действия лишь усугубили его положение: в отношении него начат административный процесс за попытку нарушения границы, нарушение пограничного режима, а также за неповиновение законным требованиям военнослужащих.
Как сообщил пресс-секретарь Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов, в данное время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения, действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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Пытался нарушить границу – нашли, пытался скрыться – догнали. Лидские пограничники задержали 27-летнего жителя Дятловского района
Лидские пограничники продолжают пресекать попытки неповиновения законным требованиям должностных лиц. 2 апреля около 13 часов в результате слаженных действий...
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