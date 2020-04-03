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Пытался нарушить границу – нашли, пытался скрыться – догнали. Лидские пограничники задержали 27-летнего жителя Дятловского района

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пытался нарушить границу – нашли, пытался скрыться – догнали. Лидские пограничники задержали 27-летнего жителя Дятловского района

Лидские пограничники продолжают пресекать попытки неповиновения законным требованиям должностных лиц.

2 апреля около 13 часов в результате слаженных действий военнослужащих заставы «Геранены», а также соседнего погранпоста «Субботники» и маневренной группы был задержан гражданин, пытавшийся нарушить границу Республики Беларусь, сообщает «Лідская газета».

В ходе задержания 27-летний житель Дятловского района не выполнил законные требования пограничников об остановке и попытался скрыться. Подобные действия лишь усугубили его положение: в отношении него начат административный процесс за попытку нарушения границы, нарушение пограничного режима, а также за неповиновение законным требованиям военнослужащих.

Как сообщил пресс-секретарь Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов, в данное время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения, действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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Лидские пограничники продолжают пресекать попытки неповиновения законным требованиям должностных лиц. 2 апреля около 13 часов в результате слаженных действий...
 
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