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Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно

03.04.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается розыгрыш Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое место борются столичная «Юность» и солигорский «Шахтер». Прямо сейчас счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минской команды. Уже сегодня «красно-синие» могут стать обладателями трофея.  

Матч проходит на «Чижовка-арене», где работает корреспондент Наталья Федорцова.

Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно

Наталья Федорцова, корреспондент:
Сегодня внимание любителей хоккея со всего мира приковано к Беларуси, поскольку в нашей стране единственной в хоккее не отменили никаких турниров. Многие решили поберечься и не пришли сюда – нет такого чувства финала, заполненных трибун.

Для солигорского «Шахтера» это матч «жизни и смерти», поскольку команда «Юности» буквально в шаге от заветного Кубка Президента. Для столичной команды эта награда может стать второй подряд и девятой в истории.

Подробности в видеоматериале.

Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
«Юность» немножко посбалансированнее в составе, есть резерв, которого у «Шахтера» нет. Но вы видели: в Минске «Шахтер» выиграл игру. По игре выиграл, не случайно. Поэтому почему не ожидать повторения этого? Не вижу никаких оснований.

Все может быть, это непрогнозируемая составляющая, наверное, спорта. Особенно финального противостояния. Команды достойные, «Шахтер» обыграл, опять же, дома в седьмой игре «Неман», поэтому не буду прогнозировать. Любой исход будет на благо хоккея.

Люди в материале: Геннадий Савилов, Наталья Федорцова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается розыгрыш Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первое место борются...
 
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Клiч Радзiмы
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