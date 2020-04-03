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Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается розыгрыш Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За первое место борются столичная «Юность» и солигорский «Шахтер». Прямо сейчас счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минской команды. Уже сегодня «красно-синие» могут стать обладателями трофея.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Для солигорского «Шахтера» это матч «жизни и смерти», поскольку команда «Юности» буквально в шаге от заветного Кубка Президента. Для столичной команды эта награда может стать второй подряд и девятой в истории.
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Все может быть, это непрогнозируемая составляющая, наверное, спорта. Особенно финального противостояния. Команды достойные, «Шахтер» обыграл, опять же, дома в седьмой игре «Неман», поэтому не буду прогнозировать. Любой исход будет на благо хоккея.
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Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается розыгрыш Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первое место борются...
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