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Лукашенко совершил рабочую поездку в Смолевичский район: о развитии агросектора, гречневой крупе и ферме «Серволюкса»

03.04.2020 20:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко совершил рабочую поездку в Смолевичский район: о развитии агросектора, гречневой крупе и ферме «Серволюкса»

Главные новости сегодня приходили из Смолевичского района. Местное частное производство посетил Президент. Об интересном опыте работы частного бизнеса. 

Группа компаний «Серволюкс», крупнейший производитель сельхозпродукции в Беларуси, вполне может стать примером для остальных. Именно на этом настаивает Президент, практику успешных хозяйств надо распространять. А «Серволюкс» действительно удивляет высокими технологиями, большими масштабами и прибылью.   

К слову, это посещение стало и поводом поговорить о развитии всего агросектора. Президент ориентирует производителей расширить поля под гречиху, увеличивать выпуск молочной продукции и искать новые рынки сбыта. 

В ожидании прибытия Президента журналисты наблюдали за непривычными оргметаморфозами – стенды с печатной информацией заменил огромный мультимедийный экран. Справится с ним с первого раза удавалось не всем, но после пары тренировок все чиновники (даже те, кому сегодня не предстояло защищать доклад перед Александром Лукашенко) стали чуть ближе к IT-стране. За стеклом же (ближе, увы, не подойти) – та самая карусель, гордость молочной отрасли. Кто в сельском хозяйстве не большой спец, неловко уточнял – а где, собственно, коровы? Оказалось, график бурёнок скорректировали, и вскоре все они вышли на исходную. 

Заходя в этот зал, Александр Лукашенко ещё продолжает обсуждать с чиновниками состояние полей вдоль дороги, по которой двигался кортеж. Привычно для Главы государства: проехал, увидел, поручил. Что же до докладов, то первым к интерактивному монитору подошёл министр сельского хозяйства. И почти сразу – тема, которая внезапно стала чуть ли не проблемной. Удивительно, но это гречка, которую сначала массово зачем-то раскупили, а потом и Россия ещё ввела ограничение на её экспорт.

Иван Крупко в должности главы Минсельхозпрода работает меньше месяца. Хотя на содержание доклада это не повлияло. Лишь в одном случае повисла пауза. Когда Президент спросил – а чего не хватает? Когда Александр Лукашенко спросил ещё раз – в ответ услышал благодарность.

Навигатор сельскохозяйственных докладов Президенту иногда сворачивает с маршрута. Вот и сейчас – разговор переходит в плоскость, где всё хорошо, но Президент вернул их на дорогу, где есть проблемы – их же решать надо, а не хвастаться успехами. Чего не хватает? Тот же вопрос – и ответ из плоскости финансовой. 

Дальше говорили о подсохшей почве и недостатке влаги, потом слово взял губернатор (Александр Турчин, кстати, возможности мультимедийной системы использовал в большей степени) – и вот тут пошли пункты конкретики. Неиспользуемые земли Крупского района можно передать агрокомбинату «Дзержинский», развивать органическое земледелие стоит на всей Минщине (для этого бы провести совещание в самом северном районе области –  Мяделе – Президент согласился), а субсидировать предлагается не строительство ферм, а создание одного скотоместа, чтобы аграрии не только с удовольствием осваивали бюджетные деньги, но и сами учились экономить. Есть, говорит Турчин, в регионе и отстающие районы по мясу, и лидеры – по молоку. Но вопрос глобальнее – не исключено, что нужна новая стратегия. 

И вот когда пошёл доклад непосредственно по «Серволюксу», Евгений Баскин, один из самых успешных бизнесменов, начал чётко раскладывать всю стратегию, от кормовой базы и закупки зерна впрок на месяцы до принятия решений по стратегии экспорта. Ну как не заговорить о российском рынке. 

«Укрупнение» - это слово относительно стандартной белорусской фермы характерно и для вотчины «Серволюкса». Эта ферма, на 4200 голов – самая большая в стране. И стоит ли вдаваться в нюансы работы частника? Во-первых, Евгений Баскин сам признался: кое-что – ноу-хау, а потому – секретно, а во-вторых, и так видно, что всё хорошо. А вот что касается бизнеса в целом в стране, то Президент напомнил свой тезис.

После Глава государства посмотрел, как всё обустроено на ферме, между делом заметив: вообще не очень любит крупные производства, всё же когда компактно, толку обычно больше. Но это – приятное исключение. Кстати, хозяин тут – нанятый белорусами голландец, так что стройные ряды телят и аккуратные скотоместа можно считать симбиозом западных технологий и белорусского трудолюбия. И когда действительно на совесть работаешь, то ничего не страшно. Даже когда внезапно к тебе подходит Президент. 

Уже переехав непосредственно на производство, Александр Лукашенко, изучая нюансы приготовления наггетсов и митболов (раньше их называли мясными шариками, но западное слово, видимо, более маркетинговое), пояснил, зачем вообще приехал к частнику. Раз он всё с толком выстроил, значит, это возможно в принципе. И, скажем, на нюансы будет полезно посмотреть правительству, чтобы идеи отсюда внедрить на госпредприятиях. Взамен на технологии и посильную помощь частный бренд получит рекламу высшего уровня. 

Хозяева, конечно, подготовились к прибытию гостей более основательно – попробовать продукцию можно было не только на конвейере, хотя там, возможно, и вкуснее всего. На стенде – то, что могут купить все белорусы. И всё – белорусское. А раз так, то нет разницы, госпредприятие это или частный бизнес. Своё ведь. Своими людьми сделанное. И в своём хозяйстве у Александра Лукашенко сегодня тоже пополнение. Главе государства подарили петуха и четырёх куриц.

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Главные новости сегодня приходили из Смолевичского района. Местное частное производство посетил Президент. Об интересном опыте работы частного бизнеса.  Группа...
 
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Клiч Радзiмы
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