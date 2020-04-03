Глава Лидского района сломал ногу на хоккейной тренировке

Источник материала: Lida.Info





Из-за перелома ноги председателю Лидского райисполкома пришлось полностью скорректировать свой рабочий график и осуществлять руководство преимущественно дистанционно, используя современные коммуникационные технологии.

Деловые встречи с иностранцами и общественные мероприятия в регионе сейчас не проводятся в принципе из-за эпидемиологической ситуации.

Травму глава района получил на хоккейной тренировке в Ледовом Дворце до введения ограничений в сфере спорта, сообщает lida.gov.by .