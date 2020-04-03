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Миссия ВОЗ посетит Беларусь 7 апреля
Источник материала: ОНТ
Сегодня, 3 апреля, стало известно, что во вторник, 7 апреля, Беларусь посетит миссия Всемирной организации здравоохранения, сообщает Агентство телевизионных новостей.
Сегодня состоялась видеоконференция Минздрава Беларуси и представителей ВОЗ. Главная задача делегации из трёх экспертов – оценить работу наших медиков.
Напомним, 1 апреля председатель Совета Республики Наталья Кочанова по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Она подтвердила приглашение специалистам ВОЗ приехать в Беларусь.
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Сегодня, 3 апреля, стало известно, что во вторник, 7 апреля, Беларусь посетит миссия Всемирной организации здравоохранения, сообщает Агентство телевизионных...
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