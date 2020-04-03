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Соцсети и мессенджеры для решения проблем начали использовать в Минской области. Как помогают онлайн-опросы?

03.04.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый вид обсуждений в онлайн-формате вводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соцсети и мессенджеры для решения проблем начали использовать в Минской области. Как помогают онлайн-опросы?

Для решения важных вопросов и проблем сейчас используют социальные сети и мессенджеры. Теперь у каждого есть возможность поддержать проект, внести изменения либо отказаться от инициативы. Одними из первых новый формат внедрили в Дзержинском районе.

Соцсети и мессенджеры для решения проблем начали использовать в Минской области. Как помогают онлайн-опросы?

Александр Чаган, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
В начале этого года при формировании программы благоустройства и строительства на территории района мы провели опрос населения по теме основных вопросов, которые волнуют жителей нашего города, по жизнеобеспечению. Более 15 вопросов. На все вопросы получили исчерпывающие ответы.

В частности, вопрос звучал так: в какой одной из местных инициатив вы бы хотели принять личное участие? И люди высказались. Большинство захотело принять участие в озеленении территории города и в благоустройстве тех или иных территорий с установкой детских игровых площадок.

Соцсети и мессенджеры для решения проблем начали использовать в Минской области. Как помогают онлайн-опросы?

Благодаря онлайн-опросам в Дзержинске скоро может появиться новая поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Люди в материале: Александр Чаган

 
 
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Новости Беларуси. Новый вид обсуждений в онлайн-формате вводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для решения важных вопросов и проблем...
 
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