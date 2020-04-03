«Запас рассчитан максимум на сутки». «Беллегпром» запретил поставки масок в частные аптеки, а потом передумал

Источник материала: Tut.by

В частные аптеки с 3 апреля прекратили поставки масок, которые произведены предприятиями «Беллегпрома». Это предусмотрено приказом концерна № 73 (документ имеется в распоряжении редакции). То есть все произведенные в стране марлевые маски решили поставлять строго в государственные аптечные сети. Мы обратились в концерн «Беллегпром», где подтвердили, что принимали такое решение, но с 4 апреля намерены возобновить поставки масок в частные аптеки в прежних объемах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Руководители организаций, входящих в состав концерна „Беллегпром“, обеспечивающих производство марлевых масок, под персональную ответственность начиная с 3 апреля 2020 года обеспечивать доставку всех 100% производимых марлевых масок строго в адрес государственных аптечных сетей — организаций системы РУП „Фармация“ и РУП „Белмедтехника“», — говорится в приказе председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.

За невыполнение требования начальнику отдела правовой и кадровой работы было поручено «оперативно вносить предложения о привлечении к ответственности виновных должностных лиц».

Приказ касался предприятий «Беллегпрома», а также компании «Текстильторг».

В концерне подтвердили FINANCE.TUT.BY, что вводили подобное решение, чтобы «изучить алгоритм поставок». Однако с 4 апреля поставки марлевых масок восстановят в прежних объемах в частные аптеки.

«Постановление правительства ставит в безвыходное положение импортеров и розничные сети»

Мы обратились в холдинг «Аптека Групп» с просьбой прокомментировать решение «Беллегпрома» о запрете поставок в частные аптеки масок (на момент нашего обращения еще не было известно, что концерн отменил запрет).

— В текущей ситуации это во многом оправдано, потому что в первую очередь маски будут направляться тем, кто стоит на первой линии — врачам и медперсоналу, — рассказала пресс-секретарь холдинга «Аптека Групп» Юлия Шпак. — Запас масок в нашей сети рассчитан максимум на сутки. Мы также пока не можем прогнозировать, как будут обеспечены поставки импортных лекарственных средств в аптеки в связи с принятым правительством постановлением № 184 от 30 марта «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке». Последние три месяца розничные сети работали на минимальных торговых надбавках, строго следуя при формировании цен указу главы государства № 366. А постановление правительства ставит в безвыходное положение импортеров и розничные сети.

Напомним, ранее производителям и поставщикам запретили поднимать цены выше чем на 0,5% в месяц.

Как изменился спрос на маски и антисептики

Тем временем последние два месяца отмечается повышенный спрос на медицинские маски и антисептики.

— Для сравнения, если в январе 2020 года мы продали почти 31 600 масок в сетях «Добрыя лекi» и ADEL, то в феврале прирост составил 172%, а в марте достиг рекордных 798 960 штук. И только за два дня апреля было продано 305 750 масок, — рассказывают FINANCE.TUT.BY в холдинге «Аптека Групп». — Надо сказать, что все это время мы собственными силами закрывали практически полностью все запросы покупателей и удовлетворяли спрос. Такая задача стояла перед нами как перед организацией, входящей в структуру системы здравоохранения.

«Призываем остаться дома. Если нужно идти в аптеку, воспользуйтесь онлайн-бронированием»

В холдинге «Аптека Групп» отмечают, что продолжают фиксировать рост спроса на лекарственные товары, а покупатели могут пользоваться сервисом онлайн-заказа лекарств, «чтобы не искать лекарства в разных аптеках и по минимуму находиться в общественных местах».

— Пока мы закрываем спрос полностью. Все наши силы направлены на удовлетворение потребностей покупателей. При этом мы все же призываем их остаться дома. Если нужно идти в аптеку, воспользуйтесь онлайн-бронированием. Это единый сервис для сетей, который позволяет заранее выбрать товары, ближайшую к покупателю аптеку и время расчета. Пакет с товаром ожидает покупателя там, где ему удобно. По нашему опыту, как минимум наполовину сокращается время пребывания в замкнутом помещении, — отмечают в ADEL.