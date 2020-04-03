ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Профсоюзы Гомельской области доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом

03.04.2020 22:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Профсоюзы Гомельской области доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом

Профсоюзы Гомельской области перешли на новый режим работы – они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом.

За день обходят до 30 адресов. Работают небольшими группами, разбив регион на отдельные зоны. За помощью уже обратились более 400 человек. В основном одинокие пенсионеры.

Тем временем предприятия Гомельской области начали выделять средства на поддержку медиков. Это инициатива «Гомельской мясо-молочной компании». На нужды учреждений здравоохранения работники холдинга собрали более 100 тысяч рублей. Но помощь будет не только финансовая.

Пять мясоперерабатывающих комбинатов, семь молочных заводов и два торговых дома уже подключились к акции. Принять участие в ней может любой желающий.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзы Гомельской области перешли на новый режим работы – они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом. За день обходят до 30 адресов. Работают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миссия ВОЗ посетит Беларусь 7 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика