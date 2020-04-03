Профсоюзы Гомельской области доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом

Источник материала: ОНТ

Профсоюзы Гомельской области перешли на новый режим работы – они доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом.

За день обходят до 30 адресов. Работают небольшими группами, разбив регион на отдельные зоны. За помощью уже обратились более 400 человек. В основном одинокие пенсионеры.

Тем временем предприятия Гомельской области начали выделять средства на поддержку медиков. Это инициатива «Гомельской мясо-молочной компании». На нужды учреждений здравоохранения работники холдинга собрали более 100 тысяч рублей. Но помощь будет не только финансовая.

Пять мясоперерабатывающих комбинатов, семь молочных заводов и два торговых дома уже подключились к акции. Принять участие в ней может любой желающий.

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