На Слуцком комбинате осталось более 70% сахара из урожая-2019. А скоро новый сезон

Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината:





«2019-й выдался нервным, сложным, напряжённым в первую очередь из-за вопросов, связанных с экспансией российского сахара на белорусском рынке. Обвал цен на сахар на внешних рынках произошёл в связи с его перепроизводством в России. Вследствие этого с сентября мы реализовывали сахар на экспорт с убытком. А чистая прибыль была заработана в первом полугодии, когда мы продавали сахар 2018 года.





За сезон переработки свёклы 2019 года эта прибыль уменьшилась по сравнению с первым полугодием на треть. Причём сохранить с прибылью работу мы смогли только по трём основным причинам, не считая принятых мер по экономии средств и некоторого сокращения численности работников. То есть правительством были услышаны наши обращения по снижении цены на природный газ на 16%, была зафиксирована минимальная цена 1,5 рубля за 1 кг сахара на внутреннем рынке. В какой-то степени нам это помогло держаться.





Нами было принято решение о значительном снижении средств на капитальное строительство. Это вынужденная мера. В период переработки свёклы урожая 2019 года были значительно сокращены объёмы реализации сахара на экспорт по сравнению с 2018-м. Это позволило избежать больших убытков. В результате мы закончили год с неплохим экономическим показателем. Остальные заводы страны, несмотря на помощь со стороны правительства с участием инвестиционного фонда концерна, сработали с гораздо худшими результатами.





Более 70% выработанного сахара из урожая свёклы 2019 года необходимо реализовать и в 2020 году. И уже два месяца этого года мы работаем с убытками, то есть цена сахара в России держится на очень низком уровне и вряд ли она будет увеличиваться.





С началом переработки сахарного сиропа рентабельность от реализации сахара ещё больше снизится, так как льготы на переработку свёклы, которые называл, на период переработки сиропа не распространяются. Цены на все закупаемые вспомогательные материалы, средства защиты растений, топливо растут. Вы все свидетели этого. Необходимо в этом году быть готовыми к аналогичному перепроизводству сахара в России, как в прошлом году.













Остро стоит вопрос по реализации сахара до начала нового сезона, так как сейчас (с учётом ожидаемого сахара от переработки накопленного сиропа) остатки сахара составляют около 160 тысяч тонн. Продавать более 30 тысяч тонн в месяц с большими убытками нереально. Куда девать сахар нового сезона? Какими средствами, не продав сахар, рассчитаться с банками по кредитам за свёклу прошлого года? Как получить кредиты под свёклу нового урожая, не имея возможности предоставить заводу обеспечения? Проблем — замкнутый круг.





Это главная, но не единственная проблема, которая существенно влияет на состояние комбината. В 2019 году пришлось решать ряд вопросов, связанных с переданным в управление комбинату сельхозпредприятием «Преснаки» Копыльского района. На улучшение показателей работы этой сельхозорганизации, погашение накопленных ранее долгов, наведение порядка по всем направлениям деятельности с момента передачи в наше управление комбинат направил уже свыше 25 млн рублей.









Я не говорю о повседневном контроле и помощи в организации работы, ремонте техники, капитальном строительстве, ремонте ферм. Сейчас заканчивается строительство нового комплекса для крупного рогатого скота в агрогородке Камень. Осталось не более 10% работ. Но опять же, нужны деньги на их завершение — не менее 1,6 млн рублей. И бросить стройку, не достроив её чуть-чуть, наверное, тоже не поднимутся руки".



