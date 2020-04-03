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«Теперь это наш талисман». Газету с подписью Президента вручили белорусскому школьнику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всегда быть честными и справедливыми – такие пожелания от Президента получили 3 апреля в небольшой гимназической газете Быхова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экземпляр «Гонга» – именно так называется издание – представил Александру Лукашенко местный гимназист Дима Иванов еще в начале марта. Это был один из самых ярких моментов церемонии вручения паспортов юным и талантливым белорусам. И вот газета с автографом и напутствием от главы государства вернулась к гимназистам.
Принимать газету собственного производства с подписью главы государства – большая гордость, говорит Дима Иванов. А все началось еще в середине марта. Именно тогда, во время получения паспорта из рук Президента, ученик быховской гимназии дал обещание.
Дмитрий Иванов, ученик Быховской гимназии, заместитель главного редактора газеты «Гонг»:
Статью с памятным фото на обложке написал Дима Оскирко. Признается, что и представить не мог такой резонанс.
Дмитрий Оскирко, ученик Быховской гимназии:
В редколлегии газеты с десяток сотрудников. Главный редактор – педагог-организатор Елена Ивашкова, заместитель – герой сюжета Дмитрий Иванов. И корреспонденты.
Анна Окрут, ученица Быховской гимназии:
– Это первое настоящее интервью Дмитрия у журналиста.
Уже скоро 10 лет, как газета каждый месяц выходит в печать. На семи полосах ребята рассказывают о том, что по их мнению важного и интересного произошло в стенах учебного заведения и райцентра.
Полина Адамченко, ученица Быховской гимназии:
Елена Ивашкова, главный редактор газеты «Гонг»:
Несмотря на каникулы, ребята неизменно приходят в гимназию. И не только для работы над новым изданием.
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Новости Беларуси. Всегда быть честными и справедливыми – такие пожелания от Президента получили 3 апреля в небольшой гимназической газете Быхова, сообщили в...
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